Efes farka koştu

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3. maçında Anadolu Efes, Ataşehir'de Fenerbahçe Beko'yu 74-57 yenerek seride 2-1 öne geçti. Serinin ilk maçında sahasında rakibine kaybeden Efes böylece saha avantajını geri aldı. Dünkü maçta rakibi karşısında baştan sona üstün oynayan Anadolu Efes, ilk çeyreği 22-17 önde tamamlarken devreyi de 36-26 önde geçti.
RAHAT KAZANDI
Larkin'in önderliğinde Beaubois ile sayılar bulan Efes, son çeyreğe 56- 45'lik skor avantajıyla girdi. Son çeyrekte farkı açan Efes rahat bir galibiyet aldı. Serinin 4. maçı yarın Ataşehir'de.
RAHAT KAZANDI
Larkin'in önderliğinde Beaubois ile sayılar bulan Efes, son çeyreğe 56- 45'lik skor avantajıyla girdi. Son çeyrekte farkı açan Efes rahat bir galibiyet aldı. Serinin 4. maçı yarın Ataşehir'de.
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