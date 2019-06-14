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Efes farka koştu

F.Bahçe’yi 17 sayı farkla mağlup eden Efes, final serisinde 2-1 öne geçti. ve Beaubois ikilisi galibiyeti getirdi..

Efes farka koştu
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3. maçında Anadolu Efes, 'de Fenerbahçe Beko'yu 74-57 yenerek seride 2-1 öne geçti. Serinin ilk maçında sahasında rakibine kaybeden Efes böylece saha avantajını geri aldı. Dünkü maçta rakibi karşısında baştan sona üstün oynayan , ilk çeyreği 22-17 önde tamamlarken devreyi de 36-26 önde geçti.

RAHAT KAZANDI
Larkin'in önderliğinde Beaubois ile sayılar bulan Efes, son çeyreğe 56- 45'lik skor avantajıyla girdi. Son çeyrekte farkı açan Efes rahat bir galibiyet aldı. Serinin 4. maçı yarın Ataşehir'de.​

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