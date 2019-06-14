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  • 14.06.2019 21:21
  • Son Güncelleme: 14.06.2019 21:21

sezonu ne zaman başlıyor? Hangi tarihlerde? açıkladı...

, 2019-2020 sezonu ve tescil tarihlerini açıkladı. 'den yapılan açıklamaya göre, 1. Transfer ve , 17 Haziran 2019 tarihinde başlayıp, 2 Eylül 2019 tarihinde bitecek. 2. Transfer ve Tescil Dönemi ise 4 Ocak 2020 tarihinde başlayıp, 31 Ocak 2020 tarihinde sona erecek.

Transfer dönemi tarihleri açıklandı

, 2019-2020 sezonu ve tescil tarihlerini açıkladı.

'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından görüşülüp karara bağlanan 1. Transfer ve başlangıcından itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak hususlar açıklandı.

2019-2020 Futbol Sezonunda 1. Transfer ve Tescil Dönemi, 17 Haziran 2019 tarihinde başlayıp, 2 Eylül 2019 tarihinde bitecek. 2. Transfer ve Tescil Dönemi ise 4 Ocak 2020 tarihinde başlayıp, 31 Ocak 2020 tarihinde sona erecek.

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