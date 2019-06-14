Fenerbahçe'de geçtiğimiz aylarda "Fener Ol" kampanyası başlatılmıştı. Kampanyayı binlerce kişi katılmış ve bağış yapmıştı. Bu akşam Star TV'de Fenerbahçe özel yayını ekranlara gelecek. Bu nedenle şimdi birçok kişi "Fener Ol kampanyası nedir?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte kampanyaya dair merak edilenler...

FENER OL KAMPANYASI NEDİR?

Fenerbahçe, kulübün mali sıkıntıdan kurtarmak adına Fener Ol kampanyasını başlattı. Fener Ol'a destek veren vatandaşlar çekiliş işe çeşitli hediyelere de sahip olabilecek.

FENER OL KAMPANYASINA BAĞIŞ NASIL YAPILIR?

Fenerbahçe, mali anlamda kulübü maddi açıdan ayağa kaldıracak 'Fener Ol' kampanyası için "Fener Ol" projesi için yeni bir internet sayfası oluşturdu. "fenerbahce.org/fenerol" adresinde "Kulübümüzün içinde bulunduğu zorlu süreçten aydınlık yarınlara kavuşması için hep birlikte omuz omuza bir mücadele başlatıyor ve 'FENER OL' diyoruz" ifadeleri kullanılırken, kampanyaya katılmak isteyen taraftarlar için ödeme yöntemleri ise "Kredi kartı, EFT/Havale, SMS-Kısa Mesaj, PTT Şubeleri" olarak gösterildi.

- EFT/Havale işlemleri Denizbank, Yapı Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası, Garanti Bankası, Akbank'tan Türk lirası, Dolar ve Avro olarak yapılabilecek. SMS'le kampanyaya katılacak taraftarlar ise "FENEROL" yazıp 1907'ye mesaj atmaları durumunda kısa mesajla kulübe 20 TL katkıda bulunabilecek.

Kampanyanın detaylarına taraftarlar, "www.fenerbahce.org/fenerol" internet adresinden ulaşabilecek.

HANGİ ÖDÜLLER VERİLECEK?

FenerOL için yapılacak kazan-kazan etkinliğindeki bazı ödüller;

20 araba

5 ev

Obradovic ile yemek fırsatı

Kombine bilet

Stadyumda maç yapma şansı