Remi Walter’e 700 bin euro

Trabzonspor'un Onazi'nin takıma geç katılma ihtimaline karşı gündemine aldığı Remi Walter'e yıllık 700 bin Euro teklif ettiği bildirildi. Nice kulübü ile sözleşmesi sona eren Fransız ön liberonun teklife sıcak baktığı ifade ediliyor. 24 yaşında ve 1.74 boyunda olan sol ayaklı futbolcu 11 kez Fransa U-21 takımının da formasını giydi.