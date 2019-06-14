Kartal’da Caiuby iddiası

Almanya Bundesliga ekibi Augsburg'dan Caiuby, Siyah- Beyazlılar'ın radarına girdi. Kanat transferi yapmak isteyen Beşiktaş'ın oyuncu ile temas kurduğu gelen haberler arasında. Cauiby son olarak Grasshopers'ta kiralık olarak forma giymişti. 30 yaşındaki Brezilyalı'nın Alman ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.