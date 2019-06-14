Bugünkü
Takvim

’da Caiuby iddiası

Siyah-Beyazlılar ’un Sambacı yıldızının peşinde...

Kartal’da Caiuby iddiası
Almanya Bundesliga ekibi Augsburg'dan Caiuby, Siyah- Beyazlılar'ın radarına girdi. Kanat transferi yapmak isteyen Beşiktaş'ın oyuncu ile temas kurduğu gelen haberler arasında. Cauiby son olarak Grasshopers'ta kiralık olarak forma giymişti. 30 yaşındaki Brezilyalı'nın Alman ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriKartal’da Caiuby iddiası
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri