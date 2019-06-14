Burak Yılmaz, Avrupa'nın radarında... Siyah- Beyazlılar'ın golcüsü için İtalya Ligi ekiplerinden Lecce atağa kalktı. SArı-Krımızılı kulübün, milli oyuncunun menajeriyle temasa geçtiği ve teklifi ilettiği öğrenildi. Teklifi öğrenen Burak Yılmaz'ın ise İtalyanlar'ın teklifini geri çevirdiği belirtildi.





Lecce'nin ise Burak Yılmaz'ın kararı sonrası Beşiktaş ile görüşmekten vazgeçtiği bildirildi. Burak Yılmaz'a İtalya'dan başka tekliflerin de olduğu biliniyor.







22 LİG MAÇINDA 16 GOLE İMZA ATTI

İtalyan medyası ise Lecce'nin Burak Yılmaz ile anlaşmaya yakın olduğunu manşetlere taşıdı... Haberde golcü oyuncunun birkaç yıl önce Lazio'ya çok yakın olduğu ancak bu transferin gerçekleşmediği söylendi. Burak Yılmaz, geçtiğimiz sezon devre arasında geldiği Beşiktaş ile çıktığı 22 Süper Lig maçında 16 gol atıp, 1 asistlik müthiş bir performans ortaya koymuştu.