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’tan Altay atağı

Yönetim 1 milyon Euro teklif etti. 2.5 milyon istiyor.

Beşiktaş’tan Altay atağı
Yedek kaleci arayan Beşiktaş, Ankaragücü formasını giyen Altay Bayındır'a resmen talip oldu... Siyah-Beyazlılar, Ümit Milli Takımımız'ın kalesini koruyan genç eldiven için Başkent kulübüne 1 milyon Euro teklifte bulundu. Ankaragücü'nün 2.5 milyon Euro talep ettiği ve pazarlıkların devam ettiği öğrenildi.

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