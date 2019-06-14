Beşiktaş’tan Altay atağı

Yedek kaleci arayan Beşiktaş, Ankaragücü formasını giyen Altay Bayındır'a resmen talip oldu... Siyah-Beyazlılar, Ümit Milli Takımımız'ın kalesini koruyan genç eldiven için Başkent kulübüne 1 milyon Euro teklifte bulundu. Ankaragücü'nün 2.5 milyon Euro talep ettiği ve pazarlıkların devam ettiği öğrenildi.
- Spor
- 14.06.2019
- Gazete
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