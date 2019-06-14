Asıl sorun para değil!

Ligin yayın hakkını elinde bulunduran Digitürk'ün zarar ettiğini gerekçe gösterip anlaşmayı iptal edeceği yönündeki iddialar yalanlandı.
RÖPORTAJ BİLE YOK!
Vergilerle birlikte yıllık 600 milyon dolar Türk Futbolu'na katkı yapan Digitürk, sorumlulukları yerine getirdiklerini ve ödemeleri aksatmadıklarını açıkladı. Digitürk "Bazı ticari hususlar hakkında TFF'den doğal ve makul taleplerde bulunmaktadır" açıklaması yaptı. Digitürk'ün özellikle kulüplerle içerik konusunda büyük sıkıntı yaşadığı ortaya çıktı. Maç öncesi ve sonrası teknik adamlar ve oyuncu röportajlarında sıkıntı yaşadıklarını dile getiren yetkililer, Türk futboluna katkı sağlamak için yeterli desteği göremediklerini belirttiler. Örneğin şampiyon olan G.Saray'ın oyuncu ve teknik direktörü ile röportaj yapılamadığı ve buna benzer sorunların aşılamadığı ifade edildi. 105 ülkeye Türk futbolunu pazarladıklarını belirten yetkililer TFF ile görüşmelerini sürdürüyor.
ÖDEMENİN YÜZDE 50'Sİ GÜNLÜK KUR
Yapılan anlaşma gereği Digitürk TFF'ye ödemeyi yüzde 50'si güncel kur, yüzde 50'si ise 3.77+enflasyon oranı üzerinden yapıyor. Digitürk'ün sözleşmenin kalan yılları için ödeme planı ve kur miktarını da TFF ile masaya yatırmak istediği belirlendi.
RÖPORTAJ BİLE YOK!
Vergilerle birlikte yıllık 600 milyon dolar Türk Futbolu'na katkı yapan Digitürk, sorumlulukları yerine getirdiklerini ve ödemeleri aksatmadıklarını açıkladı. Digitürk "Bazı ticari hususlar hakkında TFF'den doğal ve makul taleplerde bulunmaktadır" açıklaması yaptı. Digitürk'ün özellikle kulüplerle içerik konusunda büyük sıkıntı yaşadığı ortaya çıktı. Maç öncesi ve sonrası teknik adamlar ve oyuncu röportajlarında sıkıntı yaşadıklarını dile getiren yetkililer, Türk futboluna katkı sağlamak için yeterli desteği göremediklerini belirttiler. Örneğin şampiyon olan G.Saray'ın oyuncu ve teknik direktörü ile röportaj yapılamadığı ve buna benzer sorunların aşılamadığı ifade edildi. 105 ülkeye Türk futbolunu pazarladıklarını belirten yetkililer TFF ile görüşmelerini sürdürüyor.
ÖDEMENİN YÜZDE 50'Sİ GÜNLÜK KUR
Yapılan anlaşma gereği Digitürk TFF'ye ödemeyi yüzde 50'si güncel kur, yüzde 50'si ise 3.77+enflasyon oranı üzerinden yapıyor. Digitürk'ün sözleşmenin kalan yılları için ödeme planı ve kur miktarını da TFF ile masaya yatırmak istediği belirlendi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.