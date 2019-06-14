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Asıl sorun para değil!

Yayıncı kuruluşun anlaşmayı iptal edeceği haberlerini yalanladı. Ancak parasal sorunlar yanında kulüplerle ilgili büyük sıkıntılar olduğu ortaya çıktı.

Asıl sorun para değil!
Ligin yayın hakkını elinde bulunduran Digitürk'ün zarar ettiğini gerekçe gösterip anlaşmayı iptal edeceği yönündeki iddialar yalanlandı.

RÖPORTAJ BİLE YOK!
Vergilerle birlikte yıllık 600 milyon dolar Türk u'na katkı yapan Digitürk, sorumlulukları yerine getirdiklerini ve ödemeleri aksatmadıklarını açıkladı. Digitürk "Bazı ticari hususlar hakkında TFF'den doğal ve makul taleplerde bulunmaktadır" açıklaması yaptı. Digitürk'ün özellikle kulüplerle içerik konusunda büyük sıkıntı yaşadığı ortaya çıktı. Maç öncesi ve sonrası teknik adamlar ve oyuncu röportajlarında sıkıntı yaşadıklarını dile getiren yetkililer, una katkı sağlamak için yeterli desteği göremediklerini belirttiler. Örneğin şampiyon olan G.Saray'ın oyuncu ve teknik direktörü ile röportaj yapılamadığı ve buna benzer sorunların aşılamadığı ifade edildi. 105 ülkeye Türk futbolunu pazarladıklarını belirten yetkililer ile görüşmelerini sürdürüyor.



ÖDEMENİN YÜZDE 50'Sİ GÜNLÜK KUR
Yapılan anlaşma gereği TFF'ye ödemeyi yüzde 50'si güncel kur, yüzde 50'si ise 3.77+enflasyon oranı üzerinden yapıyor. Digitürk'ün sözleşmenin kalan yılları için ödeme planı ve kur miktarını da TFF ile masaya yatırmak istediği belirlendi.

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