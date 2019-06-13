2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda İzlanda'ya 2-1 yenilerek ilk mağlubiyetini alan A Milli Futbol Takımı dün yurda döndü. Milli kafile İstanbul Havalimanı apronunda çok sayıda görevli tarafından Türk bayraklarıyla karşılandı. Apronda bekleyen iki itfaiye aracının arasına Türk bayrağı asıldı ve güzel bir görüntü oluştu.
TEŞEKKÜR ETTİLER
Milli takım yetkilileri, teknik ekip ve oyuncular bu jeste teşekkür ettiler.
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