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  • 13.06.2019 22:06
  • Son Güncelleme: 13.06.2019 22:06

Galatasaray Vedat Muriç'e son teklifini yaptı!

Fenerbahçe'nin Vedat Muric için 3.5 milyon Euro'luk teklif yaptığı iddilarının ardından Galatasaray yeniden harekete geçti. Muriç'i kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar Rizespor'un kapısını yeni bir teklif için çaldı.

Cimbom Muriç'e son teklifini yaptı!

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu 69 puanla şampiyon tamamlayan ve gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

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