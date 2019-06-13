Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu 69 puanla şampiyon tamamlayan ve gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Galatasaray Vedat Muriç'e son teklifini yaptı!
Fenerbahçe'nin Vedat Muric için 3.5 milyon Euro'luk teklif yaptığı iddilarının ardından Galatasaray yeniden harekete geçti. Muriç'i kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar Rizespor'un kapısını yeni bir teklif için çaldı.
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