Galatasaray Vedat Muriç'e son teklifini yaptı! Fenerbahçe'nin Vedat Muric için 3.5 milyon Euro'luk teklif yaptığı iddilarının ardından Galatasaray yeniden harekete geçti. Muriç'i kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar Rizespor'un kapısını yeni bir teklif için çaldı.

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