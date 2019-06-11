EURO 2020 elemeleri H Grubu'nda mücadele eden Milli Takımımız bu akşam 4. maçında İzlanda deplasmanına çıkacak. Cumartesi günü Fransa'yı 2-0 yenerek liderliğe yükselen Ay-Yıldızlılar'ın zorlu sınavı 21.45'te başlayacak. Rejkavik'teki mücadeleyi Polonyalı hakem Szymon Marcniak yönetecek.

DEV BİR ADIM ATACAĞIZ

MİLLİLER'in bu akşam ilk hedefi var... İlki İzlanda önünde üç puanı alarak grupta 4'te 4 yapmak. Ay-Yıldızlılar eğer rakibini devirirse Euro 2020'ye katılma yolunda dev bir adım atacak.

EN İYİ YANITI VERECEĞİZ

İKİNCİ hedef ise Reykjavik'teki havalimanında Milli Takımımız'a yapılan büyük saygısızlığın hesabını kesmek... Şenol Güneş'in ekibi rakibini devirerek en iyi yanıtı sahada vermek istiyor.

İKİ MAÇ DAHA OYNANACAK

MİLLİ Takımımız'ın yer aldığı H Grubu'nda bu akşam iki maç daha oynanacak. Fransa, Andora deplasmanına çıkarken, Arnavutluk da Moldova'yı konuk edecek. İki maç da 21.45'te başlayacak.

İZLANDA - TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LER

Türkiye: Mert, Zeki, Kaan, Merih, Hasan Ali, Dorukhan, Mahmut, İrfan Can, Cengiz, Kenan, Burak

İzlanda: Halldorsson, Skulason, R.Sigurdsson, Arnason, Hermannsson, Sigurjonsson, Bjarnason, Gunnarsson, Gudmundsson, G.Sigurdsson, Kjartansson