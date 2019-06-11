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'a kancayı taktı

İtalyan medyasındaki haberlere göre Serie A takımlarından , 'ın golcü futbolcusu 'ı transfer listesine aldı... Burak, Kara Kartal'da 15 karşılaşmada 11 gol, 2 asist kaydetti.

Lecce Kralı istiyor

İtalyan medyasındaki haberlere göre Serie A takımlarından Lecce, Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz'ı transfer listesine aldı... 33 yaşındaki milli golcü, geçtiğimiz sezon Kara Kartal'da 15 karşılaşmada 11 gol, 2 asist kaydetti.

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