İzlanda-Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu

Şenol Güneş yönetiminde 56. karşılaşmasına çıkacak olan Türkiye Milli Takımı, 2019'daki altıncı maçında İzlanda ile karşı karşıya geliyor. EURO 2020 Elemeleri H Grubu 4. maçında İzlanda'nın konuğu olacak Ay-Yıldızlılar, bu karşılaşmadan galibiyet ile ayrılarak dörtte dört yapmanın planlarını yapıyor. Zorlu karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.



İŞTE İLK 11'LER

Türkiye: Mert Günok, Mehmet Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, İrfan Can, Dorukhan, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz​

İzlanda:

İZLANDA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Türkiye, bugün İzlanda ile yapacağı karşılaşma ile 572. sınavına çıkacak. İzlanda - Türkiye maçı 11 Haziran Salı günü Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak. Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak mücadele TRT 1 kanalıncan canlı olarak yayınlanacak.

Mücadelede, Polonya Futbol Federasyonundan hakem Szymon Marciniak düdük çalacak. Marciniak'ın yardımcılıklarını Paweł Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tomasz Musial olacak.

FUTBOLDA TÜRKİYE-İZLANDA REKABETİ

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında bugün deplasmanda karşılaşacağı İzlanda ile şimdiye kadar yaptığı 11 maçın 2'sini kazandı.

Milliler, 10'u resmi biri özel olmak üzere yaptıkları 11 maçta 7 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 2 maç beraberlikle sonuçlanırken, ay-yıldızlı ekip 2 karşılaşmada rakibine üstünlük sağladı.

Altısı İzlanda'da, 5'i Türkiye'de oynanan bu maçlarda İzlanda'nın attığı 21 gole, Türkiye 10 golle yanıt verdi.

İki takım arasında son olarak 2017'de Eskişehir'de oynanan maçı İzlanda 3-0 kazanmıştı.

İLK RANDEVU 1980'DE

İlk olarak 24 Eylül 1980'de 1982 Dünya Kupası Elemeleri'nde İzmir'de karşı karşıya gelen iki ülke A milli takımlarının maçını İzlanda 3-1 kazandı. Bu karşılaşmada millilerin tek golünü, Fatih Terim penaltıdan attı.

Bu maçın rövanşını da 2-0 kaybeden ay-yıldızlılar, 1988'de 1990 Dünya Kupası Elemeleri'nde rakibiyle 1-1 berabere kalıp rövanşı da 2-1 kaybetti.

İki ülke A milli takımları daha sonra 1991 yılında özel bir maçta karşı karşıya geldi. Maçı İzlanda 5-1 kazandı.

İzlanda ve Türkiye 1996 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde eşleşti. 1994 yılında oynanan ilk maçı 5-0 kazanan milliler, rövanşta ise golsüz berabere kaldı.



SON DAKİKA GOLÜYLE EURO 2016'YA

İki ülke milli takımları, 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde de aynı grupta yer aldı.

Ay-yıldızlı ekip, Reykjavik'te 9 Eylül 2014'te rakibine 3-0 yenilerek grup maçlarına kötü bir başlangıç yaptı.

Milliler, 13 Ekim 2015'te, gruptaki son maçında Konya'da ağırladığı rakibini son dakikada Selçuk İnan'ın serbest vuruştan attığı golle 1-0 yenerek en iyi grup üçüncüsü olarak final biletini aldı.