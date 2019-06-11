Beşiktaş Nikola Vlasic'ten bir türlü vazgeçemiyor. Siyah-Beyazlılar, İngiliz ekibi Everton'da forma giyen Hırvat yıldızla bir kez daha masaya oturacak. Geçen sezonu CSKA Moskova'da kiralık olarak geçiren Vlasic'in de Beşiktaş'ta oynamak istediği öğrenildi.
KİRALAYACAK
Geçtiğimiz sezon Rus ekibiyle 31 maça çıkan Vlasic, bu karşılaşmalarda 8 gol atarken 7 de asist yaptı. Genç yıldız, Hırvatistan Milli Takımı'nda 5 kez forma giydi. Vlasic'in Everton ile olan sözleşmesi 2022 yılında bitiyor. Kartal oyuncuyu kiralık olarak kadrosunda istiyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.