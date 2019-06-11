Beşiktaş Nikola Vlasic'ten bir türlü vazgeçemiyor. Siyah-Beyazlılar, İngiliz ekibi Everton'da forma giyen Hırvat yıldızla bir kez daha masaya oturacak. Geçen sezonu CSKA Moskova'da kiralık olarak geçiren Vlasic'in de Beşiktaş'ta oynamak istediği öğrenildi.

KİRALAYACAK

Geçtiğimiz sezon Rus ekibiyle 31 maça çıkan Vlasic, bu karşılaşmalarda 8 gol atarken 7 de asist yaptı. Genç yıldız, Hırvatistan Milli Takımı'nda 5 kez forma giydi. Vlasic'in Everton ile olan sözleşmesi 2022 yılında bitiyor. Kartal oyuncuyu kiralık olarak kadrosunda istiyor.