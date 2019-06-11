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'ten vazgeçmiyor

Siyah-Beyazlılar, 21 yaşındaki yıldız oyuncu 'ten için İngiliz ekibi ile bir kez daha masaya oturacak... Vlasic'in de 'ta oynamak istediği öğrenildi.

Varsa yoksa Vlasic

Beşiktaş 'ten bir türlü vazgeçemiyor. Siyah-Beyazlılar, İngiliz ekibi Everton'da forma giyen Hırvat yıldızla bir kez daha masaya oturacak. Geçen sezonu CSKA Moskova'da kiralık olarak geçiren Vlasic'in de 'ta oynamak istediği öğrenildi.

KİRALAYACAK
Geçtiğimiz sezon Rus ekibiyle 31 maça çıkan Vlasic, bu karşılaşmalarda 8 gol atarken 7 de asist yaptı. Genç yıldız, Hırvatistan Milli Takımı'nda 5 kez forma giydi. Vlasic'in ile olan sözleşmesi 2022 yılında bitiyor. oyuncuyu kiralık olarak kadrosunda istiyor.

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