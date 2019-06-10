Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Göztepe, Gökhan Töre ve Eren Derdiyok'u transfer etmek için kolları sıvadı. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in Gökhan Töre'yle Bodrum'da görüştüğü ve anlaşma zemini aradığı ortaya çıktı. Eren Derdiyok'un da Göztepe'de oynamaya sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.
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