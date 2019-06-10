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Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen , Beşiktaşlı ve 'dan ayrılan 'u transfer etmek için kolları sıvadı.

İzmir ekibi kolları sıvadı

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Göztepe, Gökhan Töre ve 'u transfer etmek için kolları sıvadı. Başkanı 'in 'yle Bodrum'da görüştüğü ve anlaşma zemini aradığı ortaya çıktı. Eren Derdiyok'un da Göztepe'de oynamaya sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

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