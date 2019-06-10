Abdullah Avcı Beşiktaş'a imzayı attı

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in A Milli Takım'a gitmesinin ardından yeni teknik direktör Medipol Başakşehir'den ayrılan Abdullah Avcı olmuştu. Tecrübeli çalıştırıcı için Vodafone Park Stadyumu'nda imza töreni düzenliyor.

İlk olarak sözü alan ve açılış konuşmasını yapan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

Çok istediğimiz bir imzayı atıyorum bugün. Çok arzu ederek, mutlu olarak attığımız bir imza. Hayırlı olsun Beşiktaş camiasına. Siyah-beyaz size çok yakışmış hocam. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'a çok teşekkür ediyorum. Stadyumumuzun olmadığı dönemde bize büyük yardımda bulunan bir kulüp. Stadyumun yapılması esnasında Göksel Başkanın büyük desteğini aldık. Beşiktaş'ın etik değerlerine dikkat ediyoruz.Bu süreç içinde hocanın yeni bir başlangıç yapmak istediğini duymuştum. Biz de onun kulübüyle olan işlerini bitirmesini bekledik. Onunla görüşme ihtiyacı duyduk. Çok kısa sürede bir noktaya geldik.

Türkiye'den beğendiğim hocalar var. Okan'ı da Erol'u da beğeniyorum. İkisi de onun yardımcılığını yaptı. Hocamızla ben başkan olduğum zaman milli takımın hocasıydı. Birçok transferi hocamızın fikirleriyle yapmıştık. Birçok transferde onun fikirlerini almıştık. Beşiktaş'ın artık yeni bir sayfa açması lazımdı.

Daha sonra sözü alan Abdullah Avcı'nın ilk sözlerinden öne çıkanlar ise şu şekilde:

Zarif sözleri için sayın başkan Fikret Orman'a teşekkür ediyorum. Bu sıcak karşılama için Beşiktaş camiasına teşekkür ediyorum. Başakşehir'in her çalışanına tek tek teşekkür ediyorum. Yoğun süreçte sayın Gümüşdağ'ın bu süreçte iyi niyetini, desteğini, çıktığım bu yolda, yolun açık olsun diyerek bana destek olan Göksel Gümüşdağ'a ... Beni hayatta tutan üç şey var, sadakat, dürüstlük ve vefa.. Şerefinle oyna hakkınla kazan diyen Beşiktaş'a nice şampiyonluklar yaşatabilmek istiyorum. Son Fransa maçı, berabere oynayan, sıkı sıkı sarılan, enerjisi yüksek takım. Bunun içinde oyuncu grubumuzun da olması ve başlarında benim de hocalığımı yapmış ve 4 sene içinde burada büyük başarılar kazanmış Şenol Güneş'i tebrik ediyorum.

Çok kaliteli oyuncu grubuna sahip. Benim çalışmalarım var bu konuda. Scout ekibiyle toplantı yaptık, onların da çalışmaları var. Bu çalışmaları değerlendirip yönetime sunacağız.

Bulunduğumuz yerde benimi işim teknik , taktik ve takım organizasyonlarını geliştirmektir. Bunları adım adım gerçekleştirdik. Taraftar büyük bir güç. Bunu burada net bir şekilde yaşadım ve gördüm. Desibel rekorları kırıldı beraber. Çok coşkulu hissediyorum kendimi. Onlar bizim her zaman destekçimiz. Oyuna da çok büyük katkılara olacak.

OĞUZHAN'I TÜRK FUTBOLUNA KAZANDIRMAK İSTİYORUZ

Benim için dostluklar ve vefa benim için önemli değil. Artıştı, zamdı TEFE TÜFE ben anlamam dedim. Sahanın içinde kalacağız. Saha içinde güçlü olduğun sürece, saf bir temiz oyunun içinde olduğumuzu düşündüm. Çatışma değil, çözüm odaklı yaklaşan bir teknik adamım, böyle davranmaya devam edeceğim.

Gökhan Keskin ve Şenol Fidan görev tanımları farklı ama kulüp tarihinde önemli isimler. Oğuzhan benmim ilk a milli takıma aldığım oyuncu. Başkanla Arsenal transferinde fikrimi söylemiştim. Şu an itibarıyla Beşiktaşlı oyuncularla temas halindeyim. Onlardan biri de Oğuzhan. Yeteneği ile birlikte buraya geldi. Eksikleri var. Hem Beşiktaş'a hem Türk futboluna Oğuzhan'a kazandırmak istiyoruz.