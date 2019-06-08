Trabzonspor Erzurumspor'un 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı'yı kadrosuna katmakta kararlı.
MAKSİMUMA ÇIKTILAR
Bordo-Mavililer, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da transfer listesinde yer alan genç yıldız için yeni bir teklif sundu. Karadeniz ekibi verebileceği en yüksek rakamı önerdi. Ayrıca takasla bazı oyuncuları da verebileceğini belirten Fırtına oyuncuyla da temas kurdu. Trabzonspor, Fıratcan Üzüm, Yusuf Sarı ve Gaston Campi ile anlaşmıştı.
Yunus EMRE SEL
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.