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'un ısrarı

, için ’a yeni bir tekfltie bulundu. Genç yıldız için ısrarcı olan Trabzonspor para + takas teklifini sundu...

Fırtına'nın Taylan ısrarı

Trabzonspor ​'un 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı'yı kadrosuna katmakta kararlı.

MAKSİMUMA ÇIKTILAR
Bordo-Mavililer, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da transfer listesinde yer alan genç yıldız için yeni bir teklif sundu. ekibi verebileceği en yüksek rakamı önerdi. Ayrıca takasla bazı oyuncuları da verebileceğini belirten Fırtına oyuncuyla da temas kurdu. , Fıratcan Üzüm, Yusuf Sarı ve Gaston Campi ile anlaşmıştı.

Yunus EMRE SEL

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