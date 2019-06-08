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Sezon'un ilk bombası patladı! ’de

Avrupa'da yaz sezonun ilk bombası patladı... uzun süredir peşinde olduğu li 'ı resmen kadrosuna kattı. Oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Eden Hazard resmen Real Madrid’de

Avrupa'da yaz sezonun ilk bombası patladı... uzun süredir peşinde olduğu li 'ı resmen kadrosuna kattı. Eflatun-Beyazlılar, Belçikalı sol kanat oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Real Madrid'in Hazard için eski kulübü Chelsea'ye 100 milyon Euro ödemesi bekleniyor.

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