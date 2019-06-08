Avrupa'da yaz transfer sezonun ilk bombası patladı... Real Madrid uzun süredir peşinde olduğu Chelseali Eden Hazard'ı resmen kadrosuna kattı. Eflatun-Beyazlılar, Belçikalı sol kanat oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Real Madrid'in Hazard için eski kulübü Chelsea'ye 100 milyon Euro ödemesi bekleniyor.