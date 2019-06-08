TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fransa maçı öncesinde iddialı konuştu.

KONYA FARKLI

Özdemir, "Son yıllarda çok önemli zaferlere tanıklık eden Konya BŞB. Stadı, millilerimiz için çok ayrı bir öneme sahip. Güzide şehrimizde, güçlü bir futbol geleneğine sahip Dünya Şampiyonu Fransa'yı yenerek yeni bir tarih yazacağımıza inanıyorum. Bu maç aynı zamanda Milli Takımımızın gücünü, kapasitesini, kalitesini tüm dünyaya gösterme fırsatı olacak" dedi.