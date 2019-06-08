Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fransa maçı öncesinde yaptığı açıklamada, "Dünya'nın 1 numaralı futbol ülkesi' diyebileceğim Fransa, hiçbir takım için kolay bir rakip değil. Fransa maçında kaybedecek hiçbir şeyimiz yok ama kazanacak çok şeyimiz var" dedi.

GÜÇ DENGELERİ FRANSA LEHİNE

Güneş ayrıca şunları kaydetti: "Hücumsa hücum savunmaysa savunma her şeyi yapacağız. Güç dengeleri Fransa lehine. Ama bu farkı kapatacak inancımız var. Biz de Fransa karşısında gücümüzü göreceğiz"

EN CİDDİ RAKİBİMİZ İZLANDA

"FRANSA maçının sonucu ne olursa olsun İzlanda maçı çok önemli. Çünkü gruptaki en büyük rakibimiz İzlanda. Futbol adına en iyisini yapmaya çalışacağız. Sonuna kadar maçın içinde olmak istiyoruz."

HERKES ELİNDEN GELENİ YAPAR

"OKAY, Cenk, Ozan ve Emre Belözoğlu kadroda olmayacak Dorukhan'a bakacağız. lk 11 henüz bellli değil ama kim çıkarsa yüzde yüzünü verecektir. Rakibimizin ise bize göre daha oturmuş bir kadrosu var."

HAKAN: FRANSA'YI ÜZMEK İSTİYORUZ

Milli Takım'ın yıldız ismi Hakan Çalhanoğlu, Fransa maçı için iddialı konuştu. Hakan, "Kaliteli bir ekibe karşı oynayacağız ama biz de güçlüyüz. Kendimize güveniyoruz Fransa'yı üzmek istiyoruz" dedi.



MEVLANA MÜZESİ'Nİ ZİYARET ETTİLER

Milli Takım, Fransa maçı öncesi Konya'daki Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti. Mevlana'nın sandukası başında dua eden milliler, müzedeki eserleri dikkatle inceledi. Gezi sırasında vatandaşlar milli futbolculara yoğun ilgi gösterdi.