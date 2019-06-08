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'da sürprizi

Yerli futbolcu avına çıkan , Empoli’den ayrılan ’ı sürpriz bir şekilde gündemine aldı. 'in transfer için onay verdiği ve önümüzdeki günlerde temasa geçileceği öğrenildi.

Cimbom’da Salih sürprizi

Kadrodaki yerli oyuncu kalitesini artırmak için yoğun çaba harcayan Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim girdi... Sarı-Kırmızılılar, Empoli'den ayrılan Salih Uçan'ı istiyor.

14 MAÇTA 1 GOL ATTI
Teknik direktör Fatih Terim'in için onay verdiği ve önümüzdeki günlerde temasa geçileceği öğrenildi. Daha önce formasını da giyen 25 yaşındaki futbolcu bu sezon Empoli formasıyla Serie A'da 14 maçta 1 gol atıp 1 asist yaptı. Dün Empoli'ye veda eden Salih yayınlacağı mesajda, "Beni aileden biri olarak görüp destek oldunuz. Burada geçirdiğim bir yıl boyunca bana yardımcı olan yönetimimize, taraftarımıza, herkese teşekkürler" dedi

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