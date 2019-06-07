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  • 07.06.2019 22:08
  • Son Güncelleme: 07.06.2019 22:08

'den yabancı sınırı açıklaması! Önümüzdeki sezon...

Başkanı , Türk futbolunda gündemde olan yabancı sınırlaması hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Özdemir, "Önümüzdeki sezon için değil ama bundan sonraki sezonlar için uygulayacağımız bir sistem konusunda çalışma devam ediyor" ifadelerini kullandı.

TFF'den yabancı sınırı açıklaması!
Başkanı , yabancı sınırı ile ilgili çalışmalar yaptıklarını ancak bu sezon bir değişiklik olmayacağını söyledi.

Özdemir yaptığı açıklamada, "Yabancı sınırı konusunda Kulüpler Birliği ile birlikte bir karar alacağız. Bütün kulüplerimizin verdiği bir kararda buluşacağız. Önümüzdeki sezon için değil ama bundan sonraki sezonlar için uygulayacağımız bir sistem konusunda çalışma devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"YABANCI SAYISI SINIRLANDIRILACAK"

Nihat Özdemir, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada yabancı oyuncu sayısının sınırlanacağını söylemiş ve planlanan değişimi dile getirmişti.

Özdemir açıklamasında, "Yabancı sayısını arttırıldığı için bir kalitenin geldiğine de ben inanıyorum. Türk oyuncular gerekli sayıda yer bulamıyorlar. Bazı takımlar 11 yabancı ile maçlara çıktı, bu spor kamuoyunu üzdü, yöneticileri üzdü. Bu 11 yabancı ve 11 yabancıyı oynatabilme yetkisi bir süreç içinde sonlanmalıdır. Bunu sadece TFF'nin oturup karar alıp, uygulayacağız demesinin doğru olduğuna da inanmıyorum. Bunun katılımlarla bir süreç içinde gittikçe azaltılması gerektiğine inanıyoruz. Sadece mesela 8 olacak, 2 tribünde olaca, 4 kulübede olacak. Ya da 6 diyeceğiz, 6+2+2 yapacağız mesela" ifadelerini kullanmıştı.

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