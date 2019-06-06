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  • 06.06.2019 10:27
  • Son Güncelleme: 06.06.2019 10:27

'dan son dakika Anderson Talisca bombası!

'de 22. şampiyonluğunu ilan eden ve için iyi bir kadro kurmak isteyen sürpriz bir isim harekete geçti.

Son dakika bombası! Anderson Talisca...

Beşiktaş'a veda ettikten sonra kariyerine Çin'de devam eden Talisca, Şampiyonlar Ligi'nde en az çeyrek final hedefiyle yola çıkan Aslan'ın gündemine geldi.

Sarı kırmızılılar, Guangzhou'da yıllık 7 milyon euro kazanan 25 yaşındaki futbolcunun maliyetini, sponsor desteğiyle karşılamayı planlıyor.

Geçtiğimiz sezon Emre Akbaba transferini üstlenen Nef firmasının, bu transferde de 'a yardımcı olması bekleniyor.

Teknik patron 'e, macerası öncesi büyük bir hediye vermek isteyen Galatasaray Yönetimi, Talisca için öncelikle kiralama formülünü devreye sokacak.

Türkiye'ye gelmeye çok sıcak bakan Sambacı'nın menajeri Carlos Leite ile temaslar şimdiden kuruldu.

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