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  • 06.06.2019 11:04
  • Son Güncelleme: 06.06.2019 11:04

'la anlaştı

Aytemiz ’la anlaşamayan , büyük çıkış yakaladığı kulübüne veda etti. Başarılı teknik adamın sıcağı sıcağına ’la el sıkıştığı öğrenildi. Anlaşmanın 2 yıllık olması bekleniyor.

Sergen Yalçın'ın yeni takımı belli oldu

Süper Lig'de sezon biter bitmez yaşanan hoca değirmeninde son gündem ... 16. sırada aldığı Aytemiz 'u Avrupa'nın kapısına kadar getiren genç teknik adam Turuncu-Yeşilli kulüple yaptığı yeni sezon görüşmesinde mutabakata varamadı, yollarını ayırma kararı aldı.

Sergen Yalçın'ın bu kararı hoca arayışı içerisinde olan 'u harekete geçirdi. Erol Bulut'la yollarını ayırdıktan sonra sezonu sportif direktör Ali Ravcı ile bitiren Sarı- Kırmızılılar'ın Yalçın ve ekibiyle yaptığı görüşme neticesinde büyük ölçüde anlaşmaya vardığı bildirildi. Taraflar arasındaki anlaşmanın iki yıllık olması ve bayramdan sonra sözleşmenin imzalanması bekleniyor.

AYTEMİZ ALANYASPOR'DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Alanyaspor, Sergen Yalçın ve ekibine teşekkür ederken şu mesajı paylaştı: "Sergen Yalçın hocamız ve ekibine, kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı çok teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." Sergen Yalçın, 2018- 2019 sezonun 13. haftasında Akdeniz ekibinin başına geçmişti.

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