Polonyalı Anna Lukanova (42), 4 yaşındayken buz pateniyle tanıştı. Sayısız madalyalar kazandı. Daha sonra antrenörlük yapmaya başladı. 4 yıl Polonya Milli Takımı'nı çalıştırdı. Başarıları, sınırları aştı. Türkiye Buz Pateni Federasyonu, Sürat Pateni Milli Takım baş antrenörlüğü için geçen yıl Polonyalı Anna ile anlaştı. Bir yıllık anlaşma gereğince Erzurum'a giden Anna, sporcularla çalışmalara başladı. Anna'nın çalıştırdığı sporcular, rakip tanımadı.
'TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYORUM'
Milli takım sporcumuz Furkan Akar, Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları'nda (EYOF) kısa mesafe sürat pateninde iki madalya aldı. Türkiye, Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları'nda ise tarihinde ilk defa sürat pateninde madalya kazandı. Bu başarıların perde arkasında, antrenör Anna vardı. Erzurum'u çok seven ve kısa sürede "Dadaş Anna" diye anılan Polonyalı sporcu, aynı zamanda turizm elçisi gibi çalıştı. Her fırsatta Türkiye'deki tesisleri Avrupalı sporculara anlattı. Erzurum aşığı sporcunun tavsiyeleri sayesinde birçok Avrupalı sporcu kış kampını Erzurum'da yaptı. "Dadaş Anna", "Türkiye'yi çok seviyorum. Bu ülkenin sporuna katkı sunmak istiyorum. Şimdiki hedefimiz ise 2022 Pekin Olimpiyatları'nda Türkiye'ye altın madalya kazandırmak" açıklamasını yaptı.
TURİZM ELÇİSİ GİBİ ÇALIŞIYOR
Lukanova, "Erzurum sevgimden dolayı bana 'Dadaş Anna' diyorlar" dedi.
TÜRKİYE İLE AVRUPA ARASINDA SPOR KÖPRÜSÜ
Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir, Türkiye sevdalısı Anna Lukanova ile önemli başarılara imza atıldığını açıkladı. Özdemir, 'Dadaş Anna'nın Türkiye ile Avrupa arasında önemli bir spor köprüsü oluşturduğunu vurguladı.
FURKAN NEHRİ
'TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYORUM'
Milli takım sporcumuz Furkan Akar, Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları'nda (EYOF) kısa mesafe sürat pateninde iki madalya aldı. Türkiye, Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları'nda ise tarihinde ilk defa sürat pateninde madalya kazandı. Bu başarıların perde arkasında, antrenör Anna vardı. Erzurum'u çok seven ve kısa sürede "Dadaş Anna" diye anılan Polonyalı sporcu, aynı zamanda turizm elçisi gibi çalıştı. Her fırsatta Türkiye'deki tesisleri Avrupalı sporculara anlattı. Erzurum aşığı sporcunun tavsiyeleri sayesinde birçok Avrupalı sporcu kış kampını Erzurum'da yaptı. "Dadaş Anna", "Türkiye'yi çok seviyorum. Bu ülkenin sporuna katkı sunmak istiyorum. Şimdiki hedefimiz ise 2022 Pekin Olimpiyatları'nda Türkiye'ye altın madalya kazandırmak" açıklamasını yaptı.
TURİZM ELÇİSİ GİBİ ÇALIŞIYOR
Lukanova, "Erzurum sevgimden dolayı bana 'Dadaş Anna' diyorlar" dedi.
TÜRKİYE İLE AVRUPA ARASINDA SPOR KÖPRÜSÜ
Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir, Türkiye sevdalısı Anna Lukanova ile önemli başarılara imza atıldığını açıkladı. Özdemir, 'Dadaş Anna'nın Türkiye ile Avrupa arasında önemli bir spor köprüsü oluşturduğunu vurguladı.
FURKAN NEHRİ
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