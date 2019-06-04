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: Tek bir gerçek var, ben çok gol attım

basınına konuşan Galatasaray'ın golcüsü , “Penaltı ya da değil, frak etmez. Tek bir gerçek var, ben çok gol attım” açıklamasını yaptı...

Tek gerçek: Çok gol attım

Sezonu gol kralı olarak bitirmesine rağmen tartışmaların ortasında kalan Mbaye Diagne, Senegal basınına konuştu... Hakkındaki eleştirileri yanıtlayan yıldız futbolcu, "Benim tek amacım gol atmak. 'Çok penaltı attı' diye eleştirilmem umurumda değil. Bir golcü i en öneml şey gol atmak ve takımına yardımcı olmaktır. Penaltı ya da değil, fark etmez. Tek gerçek var, ben çok gol attım" dedi. Çok iyi bir sezon geçirdiğini vurgulayan Diagne, "Avrupa'nın en çok gol atan Afrikalı futbolcusu olmak sadece çok çalışmanın sonucu" dedi.

ÇİN'DEN YAKIN TAKİP
Çin takımlarından Guangzhou Evergrande'nin Diagne için resmi teklif yapma hazırlığı içinde olduğu öğrenildi.

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