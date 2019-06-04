Sezonu gol kralı olarak bitirmesine rağmen tartışmaların ortasında kalan Mbaye Diagne, Senegal basınına konuştu... Hakkındaki eleştirileri yanıtlayan yıldız futbolcu, "Benim tek amacım gol atmak. 'Çok penaltı attı' diye eleştirilmem umurumda değil. Bir golcü için en öneml şey gol atmak ve takımına yardımcı olmaktır. Penaltı ya da değil, fark etmez. Tek gerçek var, ben çok gol attım" dedi. Çok iyi bir sezon geçirdiğini vurgulayan Diagne, "Avrupa'nın en çok gol atan Afrikalı futbolcusu olmak sadece çok çalışmanın sonucu" dedi.

ÇİN'DEN YAKIN TAKİP

Çin takımlarından Guangzhou Evergrande'nin Diagne için resmi teklif yapma hazırlığı içinde olduğu öğrenildi.