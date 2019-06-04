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'den Schürrle çıkarması! Comolli 'ya gidiyor

'de Sportif direktör 'nin 'nın ardından 'ya giderek Schürrle için Dortmund'lu yöneticilerle masaya oturacağı öğrenildi.

Comolli Schürrle için Almanya yolcusu

sözleşmesi biten ve takıma veda eden 'nın boşluğunu Alman milli oyuncu ile doldurmak istiyor. Sportif direktör 'nin 'nın ardından 'ya giderek Schürrle için Dortmund'lu yöneticilerle masaya oturacağı öğrenildi. Comolli, satın alma opsiyonlu kiralama teklifini Alman yöneticilere sunacak. Anlaşma sağlanırsa Schürrle Fenerbahçe'nin yeni sol kanat oyuncusu olacak. Alman basını da Schürrle'ye Fenerbahçe'nin ilgisini daha önce manşetlerine taşımıştı.

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