Fenerbahçe sözleşmesi biten ve takıma veda eden Mathieu Valbuena'nın boşluğunu Alman milli oyuncu Andre Schürrle ile doldurmak istiyor. Sportif direktör Damien Comolli'nin Ramazan Bayramı'nın ardından Almanya'ya giderek Schürrle için Dortmund'lu yöneticilerle masaya oturacağı öğrenildi. Comolli, satın alma opsiyonlu kiralama teklifini Alman yöneticilere sunacak. Anlaşma sağlanırsa Schürrle Fenerbahçe'nin yeni sol kanat oyuncusu olacak. Alman basını da Schürrle'ye Fenerbahçe'nin ilgisini daha önce manşetlerine taşımıştı.