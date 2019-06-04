Kartal'dan sürpriz atak... Beşiktaş scout ekibinin çalışmaları doğrultusunda oluşan transfer listesinde Mohammed Diame'nin ismi ön plana çıktı. 3 sezondur İngiltere'nin Newcastle takımında forma giyen 31 yaşındaki Senegal asıllı Fransız oyuncu hem on numara hem de ön libero pozisyonunda oynayabiliyor.

SÖZLEŞMESİ AY SONU BİTİYOR

Newcastle ile olan sözleşmesi bu ayın sonunda dolacak olan Mohammed Diame bu sezon 29 karşılaşmanın 24'ünde ilk 11'de oynadı. Gösterdiği performansla takımının en istikrarlı isimlerinden biri oldu.

SCOUT EKİBİNDEN OLUMLU GÖRÜŞ

Senegalli futbolcunun hem 10 numara hem de ön libero pozisyonunda oynaması bu transferde bir avantaj olarak gösteriliyor. Beşiktaş scout ekibinin yönetime Diame için olumlu görüş bildirdiği öğrenildi.

SON KARARI AVCI VERECEK

Beşiktaş Yönetimi'nin bonservisi elinde olan Mohammed Diame'nin menajeriyle bir görüşme yapacağı öğrenildi. Ancak görüşmeden önce bu transferin Abdullah Avcı'nın onayına sunulacağı belirlendi.