Portekiz devi teklifi reddetti

Benfica, Real Madrid'in genç yıldız Felix için 80 milyon Euro artı 40 milyon Euro bonus şeklinde yaptığı teklifi reddetti... Benfia, Felix için 120 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. Geçtiğimiz sezon taraftarlarını üzen İspanyol devi Real Madrid, bu sezon transfere 455 milyon Euro ayıracağını açıklamıştı.
- Spor
- 04.06.2019
- Gazete
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