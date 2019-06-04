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için 120 milyon Euro istiyor

'nın 19 yaşındaki futbolcusu Joao , ’in transfer listesinde yer alıyor. Benfica Madrid'in yaptığı 80 milyon Euro artı 40 milyon Euro bonus şeklinde yaptığı teklifi reddetti...

Portekiz devi teklifi reddetti
Benfica, 'in genç yıldız Felix için 80 milyon Euro artı 40 milyon Euro bonus şeklinde yaptığı teklifi reddetti... Benfia, Felix için 120 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. Geçtiğimiz sezon taraftarlarını üzen İspanyol devi Real Madrid, bu sezon transfere 455 milyon Euro ayıracağını açıklamıştı.

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