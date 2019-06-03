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  • 03.06.2019 19:30
  • Son Güncelleme: 03.06.2019 19:30

'a altyapısından 2 takviye

Bordo-mavililer, 21 yaş altı takımında forma giyen sol bek ve orta saha oyuncusu ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Trabzonspor'da iki imza birden!

, altyapısından iki futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı.

Bordo-mavililer, 21 yaş altı takımında forma giyen sol bek ve orta saha oyuncusu ile profesyonel sözleşmeye imza attı.

Oyuncularla ilerleyen günlerde basın önünde resmi sözleşme imzalanacağı belirtildi.

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