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  • 03.06.2019 18:54
  • Son Güncelleme: 03.06.2019 18:54

'dan flaş Muriç açıklaması: 10 milyon Euro bonservis bedeli istedik

'un sportif direktörü Yılmaz Bal, i hakkında özel açıklamalarda bulundu. Vedat Muriç için 'nın Toulouse takımından 10 milyon Euro bonservis bedeli istediklerini ifade eden Bal, " ise 2.5 milyon Euro önerdi. Aradaki fark kapanırsa ve Muriç'in de istekleri doğrultusunda transfer gerçekleşebilir" dedi.

Rizespor'dan flaş Muriç açıklaması!

'un sportif direktörü Yılmaz Bal, i hakkında özel açıklamalarda bulundu. Bal, "Muriç transferi için çok fazla bilgi kirliliği oluştu. Çok farklı rakamlar ve teklifler basında yer almakta. Muriç transferinde 'dan da Toulouse'dan da 10 milyon Euro bonservis bedeli istedik. Galatasaray ise 2.5 milyon Euro önerdi. Aradaki fark kapanırsa ve Muriç'in de istekleri doğrultusunda transfer gerçekleşebilir" dedi.



10 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ İSTEDİK
Muriç transferi için Galatasaray ile görüşme halinde olduklarını belirten sportif direktör Bal, "Fransa 1'inci Lig takımı Toulouse'dan Muriç için 10 milyon Euro bonservis bedeli istedik. Fransız kulübü de bize bonservis, futbolcu ve sonraki satıştan da pay önerdi. Galatasaray'dan da aynı bonservis bedelini talep ettik. Galatasaray ise bir 2.5 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli sundu ve arada bir fark var. Herhangi bir oyuncu takası ise konuşulmadı. Zaten şu anda hocamızın da Galatasaray'dan istediği bir oyuncu yok. Oyuncumuz Muriç'in de istekleri doğrultusunda bu transfer sonuçlanabilir ancak aradaki fiyat farkının kapanması gerekiyor" açıklamasında bulundu.

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