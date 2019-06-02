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’ya onay çıktı! Kolombiyalı stoper ’ye bir adım yaklaştı

Milan’la sözleşmesi biten ’nın ciddi bir sakatlığının olmadığı tespit edilince teknik heyetten onayı geldi. Bayram sonrası menajeriyle masaya oturulacak...

Zapata’ya onay çıktı
Fenerbahçe'de stoper mevkisi için önemli bir gelişme yaşandı. 'nin teknik heyetinin Milan ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki stoper Zapata ile ilgili detaylı bir araştırma yaptı. Sakatlık problemi bulunan Zapata'nın, kalıcı bir durumunun olmadığı son derece sağlıklı olduğu ve inin gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe'ye çok şeyler katacağı ifade edildi. Fenerbahçe'nin bu transfer için şu ana kadar herhangi bir resmi girişimde bulunmadığı ancak önümüzdeki süreçte Zapata'nın transferi söz konusu olduğu gelen bilgiler arasında. Fenerbahçeli yetkililerin Ramazan Bayramı sonrasında 'nın menajeriyle bir araya geleceği bildirildi.



5 YIL MİLAN'DA FORMA GİYDİ
Zapata 56 kez Kolombiya forması giymiş son derece tecrübeli bir oyuncu. Son 5 sezondur da Milan formasını giyiyordu. Zapata'nın en ciddi talibinin Fenerbahçe olduğu öne sürülüyor.

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