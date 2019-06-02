Fenerbahçe'de stoper mevkisi için önemli bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin teknik heyetinin Milan ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki stoper Zapata ile ilgili detaylı bir araştırma yaptı. Sakatlık problemi bulunan Zapata'nın, kalıcı bir durumunun olmadığı son derece sağlıklı olduğu ve transferinin gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe'ye çok şeyler katacağı ifade edildi. Fenerbahçe'nin bu transfer için şu ana kadar herhangi bir resmi girişimde bulunmadığı ancak önümüzdeki süreçte Zapata'nın transferi söz konusu olduğu gelen bilgiler arasında. Fenerbahçeli yetkililerin Ramazan Bayramı sonrasında Zapata'nın menajeriyle bir araya geleceği bildirildi.
5 YIL MİLAN'DA FORMA GİYDİ
Zapata 56 kez Kolombiya Milli Takım forması giymiş son derece tecrübeli bir oyuncu. Son 5 sezondur da Milan formasını giyiyordu. Zapata'nın en ciddi talibinin Fenerbahçe olduğu öne sürülüyor.
5 YIL MİLAN'DA FORMA GİYDİ
Zapata 56 kez Kolombiya Milli Takım forması giymiş son derece tecrübeli bir oyuncu. Son 5 sezondur da Milan formasını giyiyordu. Zapata'nın en ciddi talibinin Fenerbahçe olduğu öne sürülüyor.
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