Ağır sıklet unvan maçında İngiliz boksör Andy Ruiz, Anthony Joshua'yı 7. rauntta nakavt ederek, WBA, WBO-IBF,IBO kemerlerinin yeni sahibi oldu. Ağır sıklet unvan maçında İngiliz boksör Anthony Joshua ile Meksikalı boksör Andy Ruiz karşı karşıya geldi. 1 Haziran Cumartesi gününü 2 Haziran Pazar gününe bağlayan gece Madisone Square Garden'de karşılaşan Anthony Joshua ve Andy Ruiz arasındaki boks maçından galip ayrılan taraf Andy Ruiz oldu. Andy Ruiz, bugüne kadar çıktığı 22 boks maçında 22 galibiyet alan ve yenilgisiz olan Anthony Joshua'yı 7. rauntta nakavt ederek, büyük bir zafer kazandı.

Anthony Joshua, bu maç öncesinde WBA, WBO-IBF,IBO kemerlerini elinde bulundururken, artık yeni sahipleri Meksikalı Andy Ruiz oldu.

Maçın ardından kısa bir açıklama yapan Anthony Joshua, "Destekçilerimi hayal kırıklığına uğrattım. Andy çok büyük dövüşçü. Tekrar görüşeceğiz." dedi. Bu maç öncesinde çıktığı 22 maçın tamamını kazanan Joshua, böylece WBA, WBO-IBF, IBO kemerlerini kaybetti.

Maçın ardından SkySports'a açıklamalarda bulunan Joshua; "İyi bir dövüşçüye yenildim. Şimdilik şampiyon o. Geri döneceğim. Destekçilerimi hayal kırıklığına uğrattım. Andy çok iyi dövüştü. Yakında tekrar görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

Anthony Joshua kimdir?

Anthony Joshua, 15 Ekim 1989 tarihinde İngiltere'nin Watford şehrinde doğdu. Annesi Nijeryalı, babası İrlanda asıllı bir İngiliz'dir. Çocukluğunun bir kısmı Nijerya'da geçti. Kings Langley Ortaokulu'ndan öğrenim gördü. Öğrencilik yıllarında futbol ve atletizmde öne çıktı.

2007 yılında 18 yaşındayken kuzeni olan ünlü boksör Ben Lleyemi'nin tavsiyesiyle boksa başladı. 2009 ve 2010 yıllarında Haringey Box Cup'ı kazandı.

Joshua, 2010'da ABA Şampiyonasını kazandıktan sonra profesyonelliğe geçmesi için gelen 50.000 Pound'u reddederek ''50.000 Pound'u reddetmek kolaydı, sporu para karşılığında yapmıyorum, madalya kazanmak istiyorum.'' dedi. Aynı turnuvayı ertesi yıl da kazandı. Bu başarısıyla Büyük Britanya (GB) Boks ekibinde yer aldı. Daha sonra aynı yıl GB Amatör Boks Şampiyonasında şampiyon oldu. 2011 yılında Dünya Amatör Boks Şampiyonasında finalde kaybetse de olimpiyat oyunlarına girmeyi garantiledi. Ekim 2011'de Büyük Britanya Boxing Writers Kulübü tarafından ''Yılın Amatör Boksörü'' seçildi. Joshua'nın amatörlük istatiği 40-3'tür.

2012 Londra Olimpiyat Oyunlarında şampiyon olan Joshua, 2013 yılında profesyonel boksa geçti. 2016'da Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu oldu. Profesyonel kariyerinde çıktığı 19 maçın tamamını kazanan Joshua, rakiplerinin hepsini nakavtla yendi.