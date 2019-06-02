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Vlasıc pazarlığı

Kadrosunu güçlendirmek isteyen 'ta yönetim bonservisi 'da olan Nikola için temaslarını hız verdi. Yönetim, Hırvat 10 numara için Everton'a kiralama teklifi yaptı. İngiliz ekibiyle pazarlıkların devam ettiği öğrenildi. Vlasic'in de Beşiktaş'a olumlu baktığı öne sürüldü.

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