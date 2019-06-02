Milliler’in rakibi Özbekistan

Şenol Güneş yönetiminde 3'te 3 yapan Türk Milli Takımı, bugün Alanya'da Özbekistan'ı ağırlayacak.
SIRP HAKEM
Alanya Başakşehir Okulları Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek... A Milli Takım'ın Özbekistan mücadelesine Sinan Bolat, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Hasan Ali Kaldırım, Okay Yokuşlu, Mahmut Tekdemir, Yusuf Yazıcı, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci ve Güven Yalçın 11'i ile çıkması bekleniyor.
SIRP HAKEM
Alanya Başakşehir Okulları Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek... A Milli Takım'ın Özbekistan mücadelesine Sinan Bolat, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Hasan Ali Kaldırım, Okay Yokuşlu, Mahmut Tekdemir, Yusuf Yazıcı, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci ve Güven Yalçın 11'i ile çıkması bekleniyor.
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