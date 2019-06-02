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Milliler’in rakibi

A Milli Futbol Takımımız bugün saat 21.00’de başlayacak özel maçta ’ı ağırlayacak

Milliler’in rakibi Özbekistan
Şenol Güneş yönetiminde 3'te 3 yapan Türk Milli Takımı, bugün Alanya'da Özbekistan'ı ağırlayacak.

SIRP HAKEM
Alanya Başakşehir Okulları Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek... A Milli Takım'ın Özbekistan mücadelesine , Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, , Okay Yokuşlu, Mahmut Tekdemir, Yusuf Yazıcı, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci ve Güven Yalçın 11'i ile çıkması bekleniyor.

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