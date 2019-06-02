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  • 02.06.2019 11:58
  • Son Güncelleme: 02.06.2019 11:58

İngiltere'de savaşı

Devre arasında 'dan Stuttgart'a giden için İngiliz devleri birbirine girdi. Sözleşmesinde "15 milyon euroya serbest kalır" maddesi olan Kabak için Arsenal, Tottenham ve Manchester United'ın zemin yokladığı iddia edildi.

Galatasaray'dan devre arasından Stuttgart'a transfer olan ancak sezon bitiminde takımının küme düşmesine engel olamayan Ozan Kabak için İngiliz devleri birbirine girdi.

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