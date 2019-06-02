Galatasaray'dan devre arasından Stuttgart'a transfer olan ancak sezon bitiminde takımının küme düşmesine engel olamayan Ozan Kabak için İngiliz devleri birbirine girdi.
Galatasaray'dan devre arasından Stuttgart'a transfer olan ancak sezon bitiminde takımının küme düşmesine engel olamayan Ozan Kabak için İngiliz devleri birbirine girdi.
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