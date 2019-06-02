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taraftarı için kampanya başlattı: Gel beraber 'Mesut' olalım

, ’i istenmeyen adam ilan etti... Fener taraftarı ise yıldız futbolcuya “Bize gel” diye mesaj yağdırdı...




F.Bahçe taraftarlarından büyük kampanya... Sarı-Lacivertli taraftarlar, Arsenal'in Türk asıllı yıldızı Mesut Özil'i sosyal medyada adeta mesaj yağmuruna tuttu. 'Fener Ol' kampanyasına büyük destek veren taraftarlar yıldız oyuncuya, "Gel beraber mesut olalım" şeklinde mesajlar attı.

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