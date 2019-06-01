Türk futbolunun yeni patronu bugün Ankara’da yapılacak Genel Kurul’da belli olacak

bugün'dayapılacak.'de gerçekleştirilecekve'de başlayacak genelkurulda başkan adaylığı için beş isim başvuruyaptı.'nınadaylık için başvurduğu genel kurulun son bölümündeise başkan adayları konuşmalarını yapacakve ardından seçim gerçekleştirilecek.olmasına kesin gözüyle bakılangibiisimleri aldı.'in listesindeki yeni ve sürpriz isimler dikkatleri çekti. Mevcut yönetiminden sadeceve'ın listede olduğu gözlendi.Muzaffer NasıroğluMustafa ÇağlarNuri AkınM.Hacı KerimoğluErhan KamışlıHasan AkıncıoğluErdal BahçıvanAlkın KalkavanYılmaz Büyükaydın