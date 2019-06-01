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Türk futbolunun yeni patronu bugün Ankara’da yapılacak Genel Kurul’da belli olacak

11.00’de başlayacak genel kurula 5 isim aday olarak girecek. Başkanı seçilmesine kesin gözüyle bakılan listesine , ve gibi isimleri aldı.

TFF’de seçim günü
Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı bugün Ankara'da yapılacak. JW Marriott Otel'de gerçekleştirilecek ve 11.00'de başlayacak genel kurulda başkan adaylığı için beş isim başvuru yaptı. Nihat Özdemir, Bülent Gürkut, Durmuş Ali İlik, Veli Olgaç ve Ayhan Sağaltıcı'nın adaylık için başvurduğu genel kurulun son bölümünde ise başkan adayları konuşmalarını yapacak ve ardından seçim gerçekleştirilecek. TFF Başkanı olmasına kesin gözüyle bakılan Nihat Özdemir listesine Hamit Altıntop, Mehmet Baykan ve Selim Soydan gibi isimleri aldı.

BÜYÜK BİR DEĞİŞİM VAR
Özdemir'in listesindeki yeni ve sürpriz isimler dikkatleri çekti. Mevcut yönetiminden sadece Servet Yardımcı, Erhan Kamışlı, Ali Düşmez ve Mustafa Çağlar'ın listede olduğu gözlendi.




İŞTE ÖZDEMİR'İN LİSTESİ





Muzaffer Nasıroğlu





Mustafa Çağlar

Nuri Akın



M.Hacı Kerimoğlu

Erhan Kamışlı

Hasan Akıncıoğlu

Erdal Bahçıvan

Alkın Kalkavan

Yılmaz Büyükaydın

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