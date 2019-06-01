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  • 01.06.2019 16:43
  • Son Güncelleme: 01.06.2019 17:01

Son dakika haberi: saatler önce imza atan ile yollarını ayırdı

Kulübü 4 saat önce resmi sözleşme imzaladığı teknik direktör ile yollarını ayırma kararı aldı.

Kulübü 4 saat önce resmi sözleşme imzaladığı teknik direktör ile yollarını ayırma kararı aldı. İbrahim Üzülmez Süper Lig'e çıkardığı Gençlerbirliği ile sezon sonunda yollarını ayırmıştı.

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