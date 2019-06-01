Kasımpaşa Kulübü 4 saat önce resmi sözleşme imzaladığı teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırma kararı aldı. İbrahim Üzülmez Süper Lig'e çıkardığı Gençlerbirliği ile sezon sonunda yollarını ayırmıştı.
Kasımpaşa Kulübü 4 saat önce resmi sözleşme imzaladığı teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırma kararı aldı. İbrahim Üzülmez Süper Lig'e çıkardığı Gençlerbirliği ile sezon sonunda yollarını ayırmıştı.
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