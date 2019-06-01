Fanatik'in haberine göre; sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı ile anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki sağ bek ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

Şener Özbayraklı geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 17 maçta forma giymişti. Galatasaray'ın Şener ile anlaşmasının ardından Mariano ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.