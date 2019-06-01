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  • 01.06.2019 15:45
  • Son Güncelleme: 01.06.2019 15:56

'yı kadrosuna kattı

, ile sözleşmesi sonra eren 29 yaşındaki 'yı kadrosuna kattı. Sarı-Kırmızılı takım 29 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

G.Saray, F.Bahçeli yıldızla anlaştı!

Fanatik'in haberine göre; sezonu şampiyon olarak tamamlayan , ile sözleşmesi sona eren ile anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki sağ bek ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

Şener Özbayraklı geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 17 maçta forma giymişti. Galatasaray'ın Şener ile anlaşmasının ardından Mariano ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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