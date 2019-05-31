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  • 31.05.2019 17:35
  • Son Güncelleme: 31.05.2019 17:49

Son dakika haberi: A 'da kadrodan çıkarıldı

Son dakika haberine göre; A Milli Futbol Takımı'nda aday kadrodan çıkarıldı.

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