A Milli Takım'da Yunanistan maçında sakatlanan Cenk Tosun, aday kadrodan çıkarıldı. Cenk Tosun, Fransa ve İzlanda maçlarında forma giyemeyecek.
Milli futbolcunun sakatlığının ciddi olduğu ve en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Kadrodaki diğer forvetler:
Burak Yılmaz
Enes Ünal
Güven Yalçın
Kenan Karaman
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