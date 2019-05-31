A Milli Takım'da Yunanistan maçında sakatlanan Cenk Tosun, aday kadrodan çıkarıldı. Cenk Tosun, Fransa ve İzlanda maçlarında forma giyemeyecek.

Milli futbolcunun sakatlığının ciddi olduğu ve en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Kadrodaki diğer forvetler:

Burak Yılmaz

Enes Ünal

Güven Yalçın

Kenan Karaman