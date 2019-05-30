Son 10 seneye kazançlarıyla damga vurdular! 6 yıldız servetine servet kattı

Türk futbolunda bir sezon daha geride kalırken son 10 yılda kulüplerinde en çok para kazanan oyuncular arasında 6 futbolcu aslan payını aldı. İlk sırada 17 sezondur Fenerbahçe formasını giyen Volkan Demirel yer aldı. Tecrübeli eldiven son 10 yılda 21 milyon Euro gibi önemli bir gelir elde ederken Sarı-Lacivertli formayla 2 kez de şampiyonluk yaşadı.

Volkan Demirel'in ardından Galatasaraylı Selçuk İnan 20.1 milyon Euro ile son 10 yılda en çok kazanan 2. oyuncu oldu. 8 sezondur G.Saray'da oynayan Selçuk 5 kez de şampiyonluk gördü.

Listede 3. sırayı yine bir başka G.Saraylı Muslera aldı. Uruguaylı eldiven son 10 yılda 19 milyon Euro elde etti. G.Saray'da 5 şampiyonluk yaşayan Muslera'yı 15 milyon Euro ile Mehmet Topal izliyor.

M.TOPAL 4'ÜNCÜ SIRADA

Fenerbahçe'de 7 sezondur forma giyen Mehmet Topal son 10 yılda 15 milyon Euro kazanırken bir kez de Fenerbahçe forması altında lig kupası kaldırdı.

Bu futbolcuyu 10 milyon Euro ile Beşiktaşlı Mustafa Pektemek ve 9 milyon Euro ile Oğuzhan Özyakup izledi. 2 oyuncu da Siyah-Beyazlı forma altında toplam 2 şampiyonluk gördü.

Mustafa Pektemek 8 sezondur Beşiktaş'ta forma giyerken 1 sezonu da Başakşehir'de kiralık olarak geçirdi. Oğuzhan Özyakup ise 7 sezondur Beşiktaş'ta oynuyor.