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sol bek transferi için gaza bastı! Hedef ve

ile yollarını ayıracak olan , Liverpool’la sözleşmesi biten sol bek ’yu listenin ilk sırasına yazdı. İspanyol futbolcunun alternatifi ise Arsenal’dan ayrılan vatandaşı .

Fener Matador avında

Fenerbahçe'de sol bek transferi için çalışmalar sürüyor. Sözleşmesi biten İsmail Köybaşı ile devam etmeme kararı alan Sarı- Lacivertliler'in gündeminde iki İspanyol yıldız Alberto Moreno ve Nacho Monreal yer alıyor. 'nin sol bek mevkisi için ilk tercihi ise Liverpool'la sözleymesi biten Moreno. İngiltere'de önemli bağlantıları olan sportif direktör Comolli'nin kısa süre içerisinde ile temasa geçmesi bekleniyor.

PLASE MONREAL...
Fenerbahçe Moreno'dan sonuç alaması halinde bir başka İspanyol sol bek Monreal'e imza attırmaya çalışacak. Arsenal'le sözleşmesi biten 'in de bonservis sorunu bulunmuyor.

YANAL'IN TERCİHİ MORENO
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın sol bek için ilk tercihi Moreno. Yanal, İspanyol yıldızı ısrarla istiyor.

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