Beşiktaş Bursasporlu Umut Meraş'ı transfer etmek için harekete geçti. Siyah-Beyazlı yönetimin Timsah'a geçtiğimiz sezonu Bursaspor'da kiralık olarak geçiren Umut Nayir ile birlikte 1 milyon Euro önerdiği ortaya çıktı. TFF 1. Ligi'ne düşen Bursaspor'un bu teklifi değerlendirmeye aldığı ve net bir cevap vermediği belirlendi.
- Spor
- 30.05.2019
- Gazete
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