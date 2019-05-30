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'tan 'a teklif! Umut’u ver Umut’u al

Yönetimi, için ’a, ile birlikte 1 milyon Euro önerdi.

Umut’u ver Umut’u al
lu 'ı transfer etmek için harekete geçti. Siyah-Beyazlı yönetimin Timsah'a geçtiğimiz sezonu Bursaspor'da kiralık olarak geçiren ile birlikte 1 milyon Euro önerdiği ortaya çıktı. 1. Ligi'ne düşen Bursaspor'un bu teklifi değerlendirmeye aldığı ve net bir cevap vermediği belirlendi.

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