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’ın yeni Teknik Direktörü oldu

Siyah-Beyazlılar, ’ten boşalan teknik direktörlük görevi için ile anlaşma sağladı... Yönetim, ’den ayrılan Avcı ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Deneyimli çalıştırıcı yıllık 1.5 milyon Euro kazanacak...

Transferin ilk bombası 'tan... Şenol Güneş'le yollarını ayıran Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Medipol 'in deneyimli çalıştırıcısı Abdullah Avcı ile her konuda anlaşma sağladı. Başakşehir'le yollarını ayıran ile Siyah-Beyazlı yönetim dün 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

YILLIK 1.5 MİLYON EURO ALACAK
Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'la yaptığı sözleşme süresince yıllık 1.5 milyon Euro garanti ücret alacağı öğrenildi. Avcı'nın ayrıca lig ve Avrupa'daki başarılar için de primleri olacak.

EKİBİYLE GELİYOR
Kartal'ın yeni hocası olan Avcı, Siyah- Beyazlı ekibe Başakşehir'de birlikte çalıştığı 7 kişilik ekibiyle gelecek. Bu ekibin bir süredir Beşiktaş'ı mercek altına aldığı da öğrenildi.

ŞAMPİYONLUĞU ÇOK İSTİYOR...
Başakşehir'in başında bu sezonu 2. bitiren Abdullah Avcı, Beşiktaş'ta taraftar desteğiyle birlikte önümüzdeki sezon ligde mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. 55 yaşındaki Avcı'nın henüz kupası bulunmuyor

AVCI'DAN GAEL CLİCHY TAVSİYESİ
Beşiktaş'ın yeni hocası Abdullah Avcı, Başakşehir'den eski öğrencisi Gael Clichy'nin transfer edilmesini yönetime tavsiye etti. Avcı,
"Clichy, Adriano'nun boşluğunu dolduracak bir isim" derken Siyah-Beyazlı yönetim de Fransız sol bek için nabız yoklamaya başladı.

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