Transferin ilk bombası Beşiktaş'tan... Şenol Güneş'le yollarını ayıran Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Medipol Başakşehir'in deneyimli çalıştırıcısı Abdullah Avcı ile her konuda anlaşma sağladı. Başakşehir'le yollarını ayıran Abdullah Avcı ile Siyah-Beyazlı yönetim dün 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

YILLIK 1.5 MİLYON EURO ALACAK

Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'la yaptığı sözleşme süresince yıllık 1.5 milyon Euro garanti ücret alacağı öğrenildi. Avcı'nın ayrıca lig ve Avrupa'daki başarılar için de primleri olacak.

EKİBİYLE GELİYOR

Kartal'ın yeni hocası olan Avcı, Siyah- Beyazlı ekibe Başakşehir'de birlikte çalıştığı 7 kişilik ekibiyle gelecek. Bu ekibin bir süredir Beşiktaş'ı mercek altına aldığı da öğrenildi.

ŞAMPİYONLUĞU ÇOK İSTİYOR...

Başakşehir'in başında bu sezonu 2. bitiren Abdullah Avcı, Beşiktaş'ta taraftar desteğiyle birlikte önümüzdeki sezon ligde mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. 55 yaşındaki Avcı'nın henüz kupası bulunmuyor



AVCI'DAN GAEL CLİCHY TAVSİYESİ

Beşiktaş'ın yeni hocası Abdullah Avcı, Başakşehir'den eski öğrencisi Gael Clichy'nin transfer edilmesini yönetime tavsiye etti. Avcı,

"Clichy, Adriano'nun boşluğunu dolduracak bir isim" derken Siyah-Beyazlı yönetim de Fransız sol bek için nabız yoklamaya başladı.