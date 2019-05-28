Bugünkü
Takvim

'ın ailesinin alacağı tazminat 100 milyon lirayı buluyor

Kaza kurbanı Çek futbolcu Sural’ın ailesine ödenecek tazminat 100 milyon lira olarak hesaplandı. Bu para, sosyal medyayı salladı.

'Acı'k çek
Alanyaspor'un Çek futbolcusu , 29 Nisan'da VIP minibüsün devrilmesi sonucu can verdi. Kazanın ardından Sural'ın ailesinin alacağı tazminat merak edildi. Ölen kişinin yaşı, maddi durumu, aylık geliri ve baktığı kişi sayısı gibi faktörlere bağlı olarak Sural için ödenecek tazminatın 100 milyon lirayı bulacağı kaydedildi. Bu paranın sadece 620 bin lirasının trafik sigortası, kasko sigortası ve ferdi kaza sigortasından karşılanacağı, 99 milyon liranın ise minibüsün sahibi olan şirketin ödemek zorunda olduğu bildirildi. Uzmanlar, "Tek başına trafik sigortası yetmez" dedi ve ekledi:

'İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası', kasko ve trafik sigortasından ayrı bir poliçe ve sigortanın limitlerini aşan kazalarda tüm zararları karşılıyor. Eğer minibüsün tamamlayıcı sigortası olsaydı, 100 milyon liranın tamamı sigortadan ödenebilirdi.



PARAMPARÇA
100 milyon liralık tazminat miktarı, sosyal medyanın gündemine yerleşti:
Olan Sural'a oldu.
Ne milyon mu?
O şirket bu kadar parayı hayatta veremez!
Peki ya iş kazasında ölenler?
Ne kadar zenginsen o kadar çok tazminat demek ki!
Ölünce bile zenginsen işe yarıyor.
Sıradan bir insan böyle bir kazada ölseydi üstüne para alınırdı!
100 milyon değil, 900 milyon olsa boş. Yalan dünya.
PARAmparça...
Acıya ne fatura kesersen kes, giden gelmiyor...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriJosef Sural'ın ailesinin alacağı tazminat 100 milyon lirayı buluyor
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri