Alanyaspor'un Çek futbolcusu Josef Sural, 29 Nisan'da VIP minibüsün devrilmesi sonucu can verdi. Kazanın ardından Sural'ın ailesinin alacağı tazminat merak edildi. Ölen kişinin yaşı, maddi durumu, aylık geliri ve baktığı kişi sayısı gibi faktörlere bağlı olarak Sural için ödenecek tazminatın 100 milyon lirayı bulacağı kaydedildi. Bu paranın sadece 620 bin lirasının trafik sigortası, kasko sigortası ve ferdi kaza sigortasından karşılanacağı, 99 milyon liranın ise minibüsün sahibi olan şirketin ödemek zorunda olduğu bildirildi. Uzmanlar, "Tek başına trafik sigortası yetmez" dedi ve ekledi:
'İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası', kasko ve trafik sigortasından ayrı bir poliçe ve sigortanın limitlerini aşan kazalarda tüm zararları karşılıyor. Eğer minibüsün tamamlayıcı sigortası olsaydı, 100 milyon liranın tamamı sigortadan ödenebilirdi.
PARAMPARÇA
100 milyon liralık tazminat miktarı, sosyal medyanın gündemine yerleşti:
Olan Sural'a oldu.
Ne milyon mu?
O şirket bu kadar parayı hayatta veremez!
Peki ya iş kazasında ölenler?
Ne kadar zenginsen o kadar çok tazminat demek ki!
Ölünce bile zenginsen işe yarıyor.
Sıradan bir insan böyle bir kazada ölseydi üstüne para alınırdı!
100 milyon değil, 900 milyon olsa boş. Yalan dünya.
PARAmparça...
Acıya ne fatura kesersen kes, giden gelmiyor...
'İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası', kasko ve trafik sigortasından ayrı bir poliçe ve sigortanın limitlerini aşan kazalarda tüm zararları karşılıyor. Eğer minibüsün tamamlayıcı sigortası olsaydı, 100 milyon liranın tamamı sigortadan ödenebilirdi.
PARAMPARÇA
100 milyon liralık tazminat miktarı, sosyal medyanın gündemine yerleşti:
Olan Sural'a oldu.
Ne milyon mu?
O şirket bu kadar parayı hayatta veremez!
Peki ya iş kazasında ölenler?
Ne kadar zenginsen o kadar çok tazminat demek ki!
Ölünce bile zenginsen işe yarıyor.
Sıradan bir insan böyle bir kazada ölseydi üstüne para alınırdı!
100 milyon değil, 900 milyon olsa boş. Yalan dünya.
PARAmparça...
Acıya ne fatura kesersen kes, giden gelmiyor...
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