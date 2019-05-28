Yerli kaleci arayışlarında olan Galatasaray ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bir dönem Sarı-Kırmızılı formayı giyen Sinan Bolat'ın yeniden Cimbom'un gündeminde olduğu iddia edildi. Milli Takım forması giyen 30 yaşındaki Sinan Bolat'ın 2020 yılına kadar Antwerp ile sözleşmesi bulunuyor.
- Spor
- 28.05.2019
- Gazete
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