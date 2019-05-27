Fenerbahçe'den ayrılan Fransız futbolcu Mathieu Valbuena, Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos'a transfer oldu.





2017-2018 sezonunun başında Fenerbahçe'ye transfer olan ve iki sezon boyunca sarı lacivertli formayı giyen Valbuena, sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrıldı.





İki sezonda Fenerbahçe'de toplam 71 maça çıkan Valbuena; 12 gol, 24 asistlik katkı sağladı.