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  • 27.05.2019 18:59
  • Son Güncelleme: 27.05.2019 18:59

'nın yeni takımı belli oldu

'den ayrılan Fransız futbolcu 'nın ekiplerinden 'a oluğu öğrenildi.

Valbuena'nın yeni takımı belli oldu

'den ayrılan Fransız futbolcu , ekiplerinden 'a oldu.

2017-2018 sezonunun başında Fenerbahçe'ye transfer olan ve iki sezon boyunca sarı lacivertli formayı giyen Valbuena, sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrıldı.

İki sezonda Fenerbahçe'de toplam 71 maça çıkan Valbuena; 12 gol, 24 asistlik katkı sağladı.

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