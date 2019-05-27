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yerli rotasyonunu genişletmek için düğmeye bastı!

G.Saray’ın listesinde Arda, , , , Şener, Kaan Ayhan ve Kenan Karaman gibi yıldızlar isimler var.

Yerli operasyonu

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray yönetimi ilk olarak yerli futbolcular için düğmeye bastı. Serdar Aziz, Eren Derdiyok ve Sinan Gümüş'le yollarını ayıran, Emre Akbaba'yı sakatlığa kurban veren Sarı- Kırmızılılar yerli rotasyonunu genişletmeyi hedefliyor.

EN ÖNEMLİ HEDEF ARDA TURAN​
Yönetimin hedefindeki en önemli isimlerden birisi Arda Turan... Yönetim transfer için Terim'in onayını bekliyor. G.Saray ayrıca Beşiktaş'tan Gökhan Töre ve F.Bahçe'den Şener'le de ilgileniyor.

YURT DIŞINDAN İSİMLER DE VA
Bu üç ismin dışında Celta Vigo'dan Emre Mor, Kayserispor'dan Deniz Türüç ve Stuttgart'ta forma giyen Kenan Karaman da Galatasaray yönetiminin yerli oyuncu listesinde yer alıyor.

AMAÇ EN AZ 3'ÜNÜ BİTİRMEK​
Sarı-kırmızılı yönetim listedeki bu isimlerden en az 3'ünü kadrosuna katmayı hedefliyor. Galatasaray ayrıca değişmesi beklenen yabancı kuralına da bu şekilde önlem almayı hedefliyor.

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