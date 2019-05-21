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eski yıldızı ile görüşme halinde

ile li buluştu. Başakşehir ve ’nın istemediği Arda, Terim’den özür diledi. G.Saray’a dönmek istediğini belirtti... İkilinin önümüzdeki günlerde transfer için yeniden bir araya geleceği ve şartları konuşucakları öğrenildi

Arda bombası

Arda Turan yeniden Florya'ya dönebilir... Sarı-Kırmızılılar'ın eski yıldızı Arda Turan ile Teknik Direktör Fatih Terim'in geçtiğimiz günlerde bir araya geldiği iddia edildi. İkilinin kısa bir görüşme yaptığı ve aradaki buzların tamamen eridiği öğrenildi. Bilindiği gibi milli takımda yaşananlardan dolayı ikilinin arası açıktı.

CENAZEDE TELEFON ETMİŞTİ
Arda o olaydan sonra Fatih Terim'in babasının cenazesinde kendisini aramış ve ikili arasındaki kızgınlık bir anlamda sona ermişti. Bu gelişmelerden sonra Başakşehirli Arda ile Terim görüşmeye başladı.

İKİ KULÜP DE ONU İSTEMİYOR
Başakşehir 'dan kiraladığı Arda Turan ile önümüzdeki sezon devam etmek istemiyor. İspanyol devi Arda ile yollarını ayırmayı planlıyor. Tecrübeli oyuncu da eski kulübüne göz kırpıyor.

16 MAÇTA 3 ASİST ÜRETTİ
32 yaşındaki Arda Turan'ın Barcelona ile olan sözleşmesi 2020 yılında sona eriyor. Tecrübeli oyuncu bu sezon Medipol Başakşehir ile toplamda 16 maça çıktı ve 793 dakikada 3 asist üretti.

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